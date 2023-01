Zaniolo-Roma, aria d’addio. Il Tottenham fa sul serio, Pinto apre alla cessione e chiede 40 milioni

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo e la Roma potrebbero dirsi addio. Stavolta davvero. E fin da subito, a gennaio. E’ questa la notizia di mercato che sta cominciando a scaldarsi in queste ultime ore e che viene riportata da diversi esperti di mercato, a cominciare da Gianluca Di Marzio.

Sono diversi i club che si sono avvicinate alla Roma per capire la disponibilità del club a privarsi del 22, con Tiago Pinto che non ha chiuso la porta a questa eventualità. Ma per farlo il gm chiede tanti soldi, 40 milioni, considerando che il 15% della cessione di Zaniolo dovrà finire nelle casse dell’Inter, che aveva inserito una percentuale sulla futura rivendita del calciatore al momento della cessione alla Roma.

West Ham e Borussia Dortmund si sono già mosse, ma è soprattutto il Tottenham di Conte a fare sul serio. Al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma si tratta principalmente di sondaggi. Gli Spurs starebbero lavorando per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, ipotesi che non convince la Roma.

Per cedere Zaniolo a gennaio il club vuole incassare fin da subito per poter investire immediatamente sul mercato. Ma la novità più importante è che a Trigoria non hanno chiuso alla partenza del calciatore in inverno. Gli agenti dell’attaccante si sono subito messi al lavoro per portare a Pinto una proposta che possa far felici tutti. Saranno giorni di fuoco, il mercato Roma è pronto a infiammarsi proprio sul finale.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Sky Sport