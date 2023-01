Pellegrini, serve riposo. E contro lo Spezia ultima chiamata per Zaniolo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Meno tre a Spezia-Roma. Tra i giallorossi in dubbio c’è Lorenzo Pellegrini: il capitano ha stretto i denti contro la Fiorentina, uscendo dal campo piuttosto provato.

Ieri il centrocampista non si è allenato in gruppo, svolgendo un allenamento differenziato. Pellegrini avrebbe bisogno di riposo per recuperare una condizione accettabile, e Mou sta pensando di lasciarlo in panchina contro i liguri.

A quel punto però crescerebbero le quotazioni di Zaniolo in campo dal primo minuto con Dybala e Abraham, a meno che Mou non decida di infoltire il centrocampo schierando due tra Bove, Camara e Tahirovic con Cristante (o Matic).

Per Zaniolo sarebbe l’occasione di giocare nella “sua” Spezia e per mettersi alle spalle il momento difficile: tra nervosismo, mal di pancia (veri e propri) e voci di mercato che lo vedono nuovamente a un passo dall’addio, il giocatore vuole cercare di dare una svolta al suo periodo di crisi.

