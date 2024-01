Coppa Italia, LAZIO-ROMA: arbitra Orsato, Irrati al VAR

NOTIZIE ROMA CALCIO – Mercoledì alle 18 all’Olimpico andrà in scena il derby Lazio-Roma per i quarti di finale di Coppa Italia, scontro diretto a gara unica che deciderà quale delle due squadre volerà in semifinale.

Ad arbitrare la delicatissima stracittadina sarà Daniele Orsato della sezione di Schio. Con lui ci saranno Imperiale e Luigi Rossi come assistenti, Manganiello IV uomo e la coppia Irrati e Abbattista al Var e Avar.

Questo il programma completo delle designazioni:

FIORENTINA – BOLOGNA Martedì 09/01 h.21.00

MARCHETTI

DI IORIO – LO CICERO

IV: FELICIANI

VAR: SERRA

AVAR: DI PAOLO

LAZIO – ROMA Mercoledì 10/01 h.18.00

ORSATO

IMPERIALE – ROSSI L.

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: ABBATTISTA

MILAN – ATALANTA Mercoledì 10/01 h.21.00

DI BELLO

COLAROSSI – DI MONTE

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: VALERI

AVAR: DI MARTINO

JUVENTUS – FROSINONE Giovedì 11/01 h.21.00

SACCHI

TOLFO – PALERMO

IV: TREMOLADA

VAR: LA PENNA

AVAR: AURELIANO

(aia-figc.it)