Fonseca: “A Roma ci sono radio che parlano 24 ore al giorno. La pressione era enorme, ma l’ho adorato”

AS ROMA NOTIZIE – Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e ora sulla panchina del Lille, ha rilasciato una lunga intervista al “The Athletic” in cui ha anche commentato la sua esperienza in giallorosso prima dell’arrivo di Mourinho.

“È stata un’esperienza difficile, ma mi è piaciuta tantissimo – ha ricordato –. La passione degli italiani è sorprendente. Ci sono radio che parlano di calcio 24 ore su 24, anche tutti i giornali. C’era una pressione enorme, ma l’ho adorato“.

“Lì sono cresciuto molto. Ogni Paese ha idee diverse sul gioco e in alcuni ci sono molti allenatori che credono nelle stesse cose – ha aggiunto -. In Portogallo, ad esempio, siamo stati davvero influenzati dalla periodizzazione tattica e da Vitor Frade.

Ma in Italia ho visto tanti tipi diversi di calcio e ho dovuto adattarmi spesso, ad esempio all’uomo a uomo come Gasperini. Non lo capisci davvero in Inghilterra o in Germania. Brighton e Manchester City, forse, e alcune squadre lo fanno durante i momenti della partita, ma sempre no. L’Italia è così tatticamente ricca in questo modo“.

Fonte: The Athletic