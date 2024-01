ULTIME DA TRIGORIA – In gruppo Kumbulla, out Llorente: Huijsen si prepara per il derby (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Dopo l’impegno di campionato e il pareggio interno contro l’Atalanta, oggi la squadra giallorossa è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista del derby di Coppa Italia di dopodomani, ore 18.

Lavoro di scarico per i calciatori che sono stati impiegati dal primo minuto ieri, tutti gli altri invece sono scesi regolarmente in campo. Da segnalare il ritorno in gruppo di Kumbulla, che si era fermato per un leggero sovraccarico, e l’assenza di Diego Llorente.

Lo spagnolo ieri ha giocato solo 45 minuti, poi Mourinho lo ha lasciato negli spogliatoi all’intervallo per un fastidio all’adduttore: da valutare le sue condizioni, ma a questo punto è quasi scontata la sua assenza per il derby.

Subito al lavoro in vista del derby di mercoledì 👊🐺 Daje Roma!#ASRoma pic.twitter.com/46D5Oaz71c — AS Roma (@OfficialASRoma) January 8, 2024

La difesa giallorossa è sempre più nell’emergenza: contro la Lazio è probabile il ripiegamento di Cristante in mezzo alla retroguardia con Mancini e Huijsen ai lati, anche se non è da scartare l’ipotesi di una conferma di Kristensen tra i tre di difesa. Per l’olandese potrebbe esserci un battesimo di fuoco, con l’esordio al derby in una sfida che varrà l’accesso alla semifinale di Coppa Italia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini