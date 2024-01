Huijsen, parla il papà: “Ottimo impatto, si è sentito subito a suo agio alla Roma. Il prossimo anno tornerà alla Juve per giocarsi un posto”

AS ROMA NEWS – Donny Huijsen, papà del neo-arrivato in casa giallorossa Dean, ha rilasciato un’intervista al portale TuttoJuve e ha parlato dell’esordio con la Roma del giovane difensore, del futuro e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni:

Dean sembrava un vero veterano sul campo. Per la prima partita con la maglia della Roma, quali sono state le tue sensazioni?

“Molto positive, da parte di tutti noi. Vederlo esordire ci ha resi molto felici, non è mai facile arrivare un giorno prima e poi giocare subito all’Olimpico. Ha avuto un buonissimo impatto”.

Hai avuto modo di sentirlo dopo la partita?

“Sì, in maniera molto rapida e veloce. Mi ha detto che gli è piaciuto e si è sentito molto a suo agio”.

Il suo obiettivo sarà tornare alla Juventus a luglio e trovare più spazio?

“L’obiettivo di questo prestito è quello di garantirgli un maggiore minutaggio, perché alla Juventus non l’ha ottenuto. Dean tornerà a Torino sicuramente con un bagaglio di esperienza più importante, in modo così da potersi giocare un posto in bianconero il prossimo anno”.

Perché hai scelto la Roma e non il Frosinone? Quello che è successo?

“Ringraziamo l’interesse da parte del Frosinone, ma quando ha chiamato mister Mourinho non è stato molto difficile scegliere”.

Ci confermi che Dean dovrà firmare un rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2028?

“Sì, Dean dovrà firmare per un altro anno. Questo faceva parte dell’accordo con la Juventus”.

Come si è comportata la Juventus in questa trattativa?

“Si è comportata molto bene. Juventus e Roma hanno fatto di tutto per concludere positivamente l’affare. Siamo grati per quello che è accaduto”.

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, non è contento di quanto accaduto. Ha detto a Dazn Italia di essere rimasto molto deluso dal vostro comportamento come persone. E ha anche aggiunto che non era il Frosinone a cercarvi per questo prestito. Come rispondi alle sue parole?

“Come ho già detto prima, non è stato molto difficile scegliere quando ci chiamato mister Mourinho. Ringraziamo il Frosinone per l’interessamento e spero che possano capire quanto è successo, ma se c’è la possibilità di giocare per la Roma cerchi di coglierla subito”.

Fonte: tuttojuve.com