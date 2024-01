“ON AIR!” – ROSSI: “Aureliano come Zalone, un comico col panzone” , PIACENTINI: “Se smettesse di arbitrare farebbe un favore all’umanità”, CORSI: “Il pari è una rosicata unica”, CARINA: “Il centrocampo di ieri deve giocare sempre”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “29 punti sono molto molto pochi, da squadra di metà classifica, e infatti sei ottavo. Il pareggio in generale non è un brutto risultato, nelle ultime tre partite contro Napoli, Juve e Atalanta abbiamo visto una buona Roma, la squadra è stata assolutamente all’altezza, poteva fare più punti e mi dispiace che la classifica non premi questo sforzo. E poi c’è Aureliano. A un certo punto mi sembrava Zalone, sembrava che stesse prendendoci per il cu*o… Fa delle robe incredibili, sto panzone…sembra uno de 60 anni che sta a villa Pamphili a mangiarsi un panino che viene buttato in mezzo ad arbitrare una partita al campetto…E questo co sta panza e i capelli brizzolati è andato là e ha cominciato a fischiare tutte cazzate…un comico…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se c’è da puntare il dito contro la Roma ieri è per l’assenza di presenza. Dopo una partita come quella di ieri, Aureliano se smettesse di arbitrare farebbe un favore all’umanità. Ma non è possibile che le uniche voci a fine partita siano quelle dell’Atalanta, e questa è una colpa della società. Probabilmente loro pensano che sia un segnale più forte non parlare. Il problema è chi ci dovrebbe andare a parlare ai microfoni: Pinto è dimissionario, che forza potrebbero avere le sue dichiarazioni…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La Roma doveva essere quarta o quinta, e invece alla fine del girone di andata è ottava. Ma con la vittoria di ieri che meritava, sarebbe stata a due punti dalla quarta. E’ partita male, ma ieri la Roma ha giocato la migliore partita dell’era Mourinho. Siccome i tre tenori stanno crescendo tutti, lì davanti orchestriamo noi e allora Mourinho può osare di più. Ieri abbiamo pareggiato tutti insieme abbiamo giocato bene tutti insieme…Huijsen? Un fenomeno…una sicurezza, una classe, una tecnica… Aureliano? Arbitraggio brutto, ma detto questo io non inneggio e non batto le mani a uno che viene cacciato dalla partita. E dobbiamo smetterla di far passare il messaggio che siamo perseguitati, perchè così stiamo sul cavolo al mondo…”.

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma di ieri è stata la migliore in assoluto. La squadra è stata più offensiva, e da quant’è che stiamo dicendo che se sei più propositivo crei di più. Davanti sei forti e devi sfruttarla questa cosa, anche a costo di rischiare qualcosa di più dietro…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Speriamo che Huijsen si innamori di Roma, del Colosseo, della carbonara… L’espulsione di Mourinho? Aureliano nell’ultimo quarto d’ora ha sbagliato talmente tante cose, dall’inversione del fallo laterale alle punizioni date e non date, che ha portato tutti all’esasperazione. A parte che anche Gasperini doveva essere cacciato, ma lasciamo perdere… Ieri l’unica voce che si è sentita in tutte le tv nazionali è stata la sua, ed è stato fatto passare il messaggio che la squadra danneggiata è stata l’Atalanta. La Roma pare che non si possa lamentare…Serve una comunicazione che nei momenti topici intervenga, perchè a oggi sembra che sei stato tu a rapinare la partita…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Gran bella partita della Roma, ma non c’è risultato. Abbiamo fatto una partita feroce, con volontà, ma non siamo riusciti a vincere. Tutti hanno dato il massimo, la Roma non è stata mai in balia dell’Atalanta. La cosa che mi dà fastidio è che è mancata la vittoria. Porca miseria, era una partita da vincere, il 2 a 1 ci stava tutto, e questo mi amareggia. Una rosicata unica… Aureliano? Non è capace a fare l’arbitro, tutto qua. E’ totalmente incapace, ha sbagliato tutto…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se la Roma facesse gli stessi punti anche nel girone di ritorno chiuderebbe il suo campionato a 58 punti, una penuria… Ieri ero convinto che la Roma avrebbe vinto negli ultimi minuti, poi però finita la partita guardo la classifica e non posso mai essere soddisfatto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ieri ha giocato una gran bella partita. Gara vera, divertente, con tante occasioni. Dybala è un giocatore di altra categoria, se stesse sempre bene la Roma avrebbe un’altra classifica. E’ un calciatore che fa la differenza, e anche ieri si è visto. Al derby le due squadre arrivano tutte e due bene, la Lazio ha meritato di battere l’Udinese, e la Roma ha giocato una partita vera contro una squadra forte come l’Atalanta. Mi aspetto un bel derby, vedremo quanto sarà forte la paura di perdere più della voglia di vincere…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La cosa più bella Dybala ieri la fa senza palla, e questo ti fa capire quanto è forte questo ragazzo. Però vorrei sottolineare un’altra cosa: c’è una Roma con Cristante play e un’altra con Paredes, e non è un caso che la Roma ieri abbia giocato così bene. Quello di ieri è il centrocampo migliore che puoi proporre al momento, questo deve essere il centrocampo della Roma e ieri ne abbiamo avuto la riprova…Il gol di Koopmeiners? Con la difesa titolare quel gol non lo prendeva mai, ed è questo il problema…Se Llorente non dovesse recuperare dovresti giocare con Huijsen. Su questo ragazzino dico “calma”…leggo già articoli di giornale, che è un predestinato, ma ieri non è mai stato messo sotto pressione…Aureliano? La partita non è indirizzata dalle sue decisioni, ma le cose che fa sono inguardabili, dal primo all’ultimo minuto. E’ riuscito a sbagliare tutto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ieri è mancato il guizzo di Lukaku, e un po’ di lucidità negli ultimi metri. Quando Dybala è al massimo le cose vanno meglio, ma la coperta dietro è troppo corta e non so chi andrà in campo mercoledì. I terzini hanno mostrato i propri limiti. Gli arbitri? Non sono in grado di gestire la situazione, gli è sfuggita di mano. Siamo al limite, e dovrebbero fare una riflessione, sospendere il VAR, inventarsi qualcosa per dare respiro a una situazione che è clamorosamente evidente…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Che aiuto diamo agli arbitri come ambiente? Nulla, anzi creiamo una situazione più grave di quella che è, perchè di errori ne abbiamo visti molti. Ma alcuni sono evidenti, su altri però c’è una soggettività di chi reclama… Sento dire che Aureliano ha sbagliato tutto, e io non sono d’accordo. Aureliano è mediocre, e questo lo sapevamo anche prima di Roma-Atalanta. Ma la partita di ieri non è stata indirizzata da Aureliano…”

Redazione Giallorossi.net