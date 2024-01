Pinto prepara l’ultimo rinforzo: in arrivo Söyüncü a fine gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Un ultimo rinforzo per la difesa prima di fare i bagagli e salutare la Roma. Tiago Pinto nel prepartita di ieri ha confessato alla stampa come il mercato invernale non si possa dire ancora concluso in casa giallorossa.

La strategia sembra ormai delineata: nei prossimi giorni il gm proverà a piazzare Spinazzola in Arabia Saudita (magari proprio all’Al-Shabab, squadra con cui la Roma giocherà un’amichevole a fine mese), ma anche Celik e Renato Sanches sono in bilico.

Qualora la Roma riuscisse a operare una cessione prima del 31 gennaio, allora ci sarebbe lo spazio di manovra per inserire un nuovo calciatore in rosa. E il nome segnato in rosso sul taccuino di Pinto è quello di Caglar Söyüncü.

Il difensore turco non rientra nei piani di Simeone, e l’affare è fattibile in prestito. Mourinho spera di avere un altro rinforzo per la retroguardia giallorossa, ma è molto probabile che l’ultimo acquisto dell’era Pinto arrivi sul finale del mercato.

Fonte: Corriere dello Sport