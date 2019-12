Coppa Italia Primavera, la Roma travolge il Napoli nel segno di D’Orazio e vola ai quarti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera di Alberto De Rossi batte il Napoli per quattro a uno e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà l’Atalanta.

Partita subito in salita per i giallorossi: partenopei in vantaggio al 12′ con Cioffi, complice un intervento non perfetto di Zamarion. La Roma però reagisce e trova il pari con Felipe Estrella dopo un cross di D’Orazio, il protagonista assoluto del match.

E’ proprio l’esterno giallorosso a dare il via all’azione del due a uno, finalizzata da Sdagui su assist di Estrella. D’Orazio però non si ferma qui, e realizza prima il gol del tre a uno grazie a un fortunoso tiro-cross che beffa il portiere avversario, e poi la rete del definitivo 4 a 1 con un colpo di testa su invito di Sdagui. (G. Pinoli – Giallorossi.net)

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA: Zamarion; Ndiaye (69’ Buttaro), Semeraro, Bianda (84’ Plesnierowicz), Trasciani; Chierico (62’ Darboe), D’Orazio, Sdaigui; Riccardi; Providence (62’ Tripi), Estrella (69’ Tall).

A disp.: Boer, Silipo, Bamba, Zalewski, Milanese, Besuijen, Agostinelli.

All.: De Rossi.

NAPOLI: Daniele (70’ Idasiak); Potenza, Zanon, Esposito, Senese; D’Onofrio, Vrikkis (64’ Vianni); Virgilio, Cioffi, D’Amato (73’ Marrazzo); Zedadka (73’ Cavallo).

A disp.: Costanzo, Labriola, D’Agostino, Palmieri.

All.: Baronio

Arbitro: Longo; Assistente 1: Della Croce; Assistente 2: Trasciatti.

Reti: 11’ Cioffi, 37’ Estrella, 52’ Sdaigui, 66’, 82’ D’Orazio

Note: ammoniti Senese (N), Chierico, Ndiaye (R); recupero: 1’ pt.