“ON AIR!” – AUSTINI: “Offerta informale di Friedkin, ma Pallotta sta tirando sul prezzo”, PETRUCCI: “Penso che l’affare non si farà”, ROSSI: “Lotito al vertice del nostro calcio, qualcuno faccia qualcosa”, ANGELONI: “Pastore via l’anno prossimo, con Castrovilli avresti un grande prospetto”

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “La situazione è che siamo entrati in una fase decisiva. La novità è che l’offerta informale è stata fatta dal gruppo Friedkin…cioè sono pronto a offrire questo… L’offerta scritta arriva quando ci si è messi d’accordo. Ora Pallotta sta tirando sul prezzo, che quella cifra lì non va bene, e Friedkin ha risposto che a quelle cifre che dice lui non ci arriva. E’ il classico braccio di ferro di queste trattative. La differenza è sull’ordine di decine di milioni di euro, non una differenza enorme, ma esiste. Scommesse non mi sento di fare, è tutto imprevedibile…non ho elementi per dire se si chiuderà o no…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Se dovessi scommettere un euro, scommetterei che l’affare non si chiude. Fiuto da un po’ quest’aria… Non ritengo Friedkin la panacea, e Pallotta l’origine di tutti i mali. Un cambiamento sarebbe un fatto positivo, anche se mi illudo che la piazza potrebbe ricompattarsi, perchè alla fine Friedkin diventerebbe uno straccione nell’arco di qualche mese. Ma la sensazione, per qualche verso anche un timore, che alla fine la Roma resterà a Pallotta…”

Paolo Franci (Rete Sport): ” Come tutte le aziende devi programmare almeno a 12 mesi… La Roma avrà fatto due piani, uno se si entra in Champions e uno no… Entrambi prevederanno delle cessioni, ma se non si entra in Champions, ci saranno cessioni lacrime e sangue… Chi sono gli spendibili? Pellegrini e Zaniolo…non penso Under, che non sta facendo una grande stagione… Lazio da scudetto? Penso che possa lottare, mi ha impressionato come ha lottato dopo l’uno a uno di Cagliari… E’ una squadra forte, ha sempre gli stessi, quelli forti li hanno tenuti tutti…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Il mercato della Roma sarà fondamentale sui ruoli specifici. Fra Florenzi, Santon che sta male, e Spinazzola che sta mezzo e mezzo, Florenzi si è ripreso il posto. Ecco perchè la riflessione da qui al 2 gennaio, data della riapertura del mercato, deve essere attenta e profonda. Chi vai a prendere? Puoi prendere Darmian, se non va all’Inter…i giocatori sono quelli, devi andare sul concreto, e soprattutto sul sano e non sul rottamato o incidentato… Spinazzola, che preferisce giocare a sinistra, devi capire se è abile e arruolato… Se mi aspetto qualcosa a gennaio? Sì, qualcosa mi aspetto. Ci sono delle figure che vanno sostituite, e il primo è Kalinic. E se non usi Juan Jesus, allora provi a piazzarlo. E se arriva un’offerta per Perotti, secondo me la Roma lo dà…”

David Rossi (Roma Radio): “Ogni anno il regolamento del sorteggio della Coppa Italia cambia in base a come si è piazzata la Lazio in campionato… Che Lotito sia il deus ex machina del calcio italiano, che amministra e amminestra, è ormai una cosa che sanno tutto. Lui a livello istituzionale se la comanda, basta vedere la storia di Cicala che si è scoperto lavorava per la Lazio… Ma questi ci prendono per il culo, ragazzi, ma veramente, è una cosa gravissima. Noi ci scherziamo, ma l’architettura straordinaria di anticipi e posticipi, spostamenti, le partite che capitano prima e dopo la coppa…fateci caso! Non solo della Lazio, ma anche delle avversarie! I giornali, e uno soprattutto, hanno paura di Lotito… Ma qualcuno vuole fare qualcosa, oppure aspettiamo di rivederlo in panchina dell’Italia con la tutta della Nazionale! Vi prego, qualcuno faccia qualcosa…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Io penso che l’anno prossimo non ci sarà più Pastore. E se lo sostituisci con uno come Castrovilli, avresti un calciatore giovane, interessante, che ha margini di crescita incredibili. Alla Roma servirebbe più un Tonali, ma un giocatore con capacità tecniche, offensive e di inserimento, può sempre esserti utile. Ma qualche giocatore dovrà partire per far spazio a Castrovilli. Florenzi e Riccardi per Castrovilli? Il problema è capire che prospettive ha Riccardi… Di Florenzi non è che non importa a nessuno, ma ci sono dei fattori legati all’età, all’ingaggio, e alla qualità che non so quanto sia scesa rispetto a qualche tempo fa…in questo momento ho dei dubbi sul fatto che sia un giocatore importante per la Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Castrovilli? A me il calciatore piace molto… Ma è una priorità per il ruolo? Io preferisco prendere un terzino, e poi un Castrovilli per il ruolo di vice-Dzeko…magari a gennaio, ma almeno per l’anno prossimo…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Gli orari in Lega li decide Lotito? Io non credo… Non è uno che conta più di altri, ma è uno che sta sempre lì, e all’occorrenza c’è sempre, e soprattutto chi ha meno peso politico si appoggia a lui. Risolve i problemi della gente, promette… E allora noi diciamo che Lotito è potente, no, non è potente, ma non avendo molto fare nella vita, perchè le sue aziende sono legate alla Lazio, per cui è tranquillo e può permetterselo di fare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se gioca Smalling, sposta molto… Io vi dico che se gioca Smalling, il leggermente favorito, aumenta un pochino…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il pericolo non è tanto Boateng, a meno che giochi Vlahovic…l’importante per la Fiorentina è ritrovare il miglior Chiesa, perchè se hai il miglior Chiesa cambia la musica…se è quello degli ultimi tempi per la Roma è iscuramente un vantaggio…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Smalling torna per la Fiorentina? Ottima notizia. La cosa strana è che Florenzi dovrebbe essere ancora titolare, e questo vuol dire che Fonseca non è uno col prosciutto sugli occhi che non cambia mai idea. Non capisco però perchè non fa risposare Kolarov, l’ho visto contro la Spal che non ce la fa…”

Franco Melli (Radio Radio): “Io credo che la Roma sia leggermente favorita, deve fare una buona partita, non può fare il primo tempo con la Spal. La Fiorentina di vitamine psicologiche ne ha prese tante dopo il pari con l’Inter, dovremo aspettarci una viola migliore rispetto al solito…”

