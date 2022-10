Cori contro Napoli, in arrivo una multa. Ma la Sud è salva per il derby

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dovrebbe essere scongiurato il rischio chiusura della Curva Sud in vista del derby della Capitale. Lo fa sapere l’edizione odierna de Il Tempo.

Durante il prepartita di Roma-Napoli ci sono stati momenti di tensione tra le due tifoseria, con alcuni supporter partenopei che dal settore ospiti hanno fischiato al momento del ricordo del giovane Francesco Valdiserri, scomparso tragicamente dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava sul marciapiede. L’episodio è stato segnalato dagli ispettori presenti allo stadio.

A quel punto dalla Sud è partito l’ormai noto “O Vesuvio, lavali col fuoco”, coro che dovrebbero costare una multa al club dei Friedkin, ma che non sembra mettere a rischio la presenza del settore più caldo del tifo romanista durante il derby.

Fino al 2 novembre infatti sulla Curva Sud pende la squalifica sospesa per i cori razzisti rivolti a Kessie e Ibrahimovic durante Roma-Milan della scorsa stagione. La squalifica però non dovrebbe scattare, non essendo state segnalate manifestazioni di discriminazione razziale.

Fonte: Il Tempo