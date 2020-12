Corriere dello Sport: “Borja Mayoral mette il broncio”. I motivi del suo malumore

AS ROMA NEWS – Borja Mayoral mette il broncio, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida). L’attaccante giallorosso infatti non avrebbe preso bene la scelta di Fonseca di mandarlo in panchina domenica scorsa.

Lo spagnolo era stato uno dei migliori nelle ultime partite della Roma, e aveva sostituito più che degnamente Dzeko nel periodo di assenza del bosniaco a causa del Covid. Mayoral aveva convinto un po’ tutti, anche i tifosi più scettici, e lo stesso Fonseca aveva usato parole dolci nei suoi confronti dopo la partita di Cluj.

Il giocatore stava attraversando un buon periodo di forma, a differenza di Dzeko, la cui condizione è stata frenata dal Coronavirus. Per questo motivo Borja Mayoral si aspettava di giocare titolare contro il Napoli, e il suo malumore è aumentato quando Fonseca ha deciso di farlo entrare solo a pochi minuti dal fischio finale, quando la gara ormai era compromessa. Ora lo spagnolo freme, e contro lo Young Boys tornerà a guidare l’attacco giallorosso.

Fonte: Corriere dello Sport