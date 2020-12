“ON AIR!” – GALOPEIRA: “La sfuriata di Friedkin? Dopo che ha speso quattro piotte mi pare giusto”, CORSI: “Lo stadio della Roma è una pantomima napoletana”, BERSANI: “Senza l’apporto di Dzeko il quarto posto te lo scordi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La partita col Napoli è stata condizionata da alcuni episodi, da alcune assenze e dall’atteggiamento avuto… Sarò strano, ma se avessimo perso a Napoli giocando alla grande, secondo me sarebbe stato mille volte peggio. Lì avrei detto: “Sono più forti”. E invece mi resta il dubbio che gliel’abbiamo gentilmente concessa. Io mi auguro che la Roma riprenda subito un filo che è stato lungo 5 mesi, non una settimana…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La partita di domani non serve per la qualificazione ma per il primo posto nel girone. Fonseca dovrà contare i giocatori, sarà un buon test per vedere quanti giovani sono pronti per la prima squadra. La sfuriata di Friedkin? A me sinceramente piace se la proprietà richiama subito la squadra. Dopo aver speso quattro piotte, mi sembra giusto avere qualcosa da ridire. I giocatori della Roma però sono come me, non amano essere bacchettati… Petrachi? Secondo me dopo tutte queste interviste, prima o poi uscirà fuori qualche verità che fino ad adesso non abbiamo saputo. Lui è molto abbottonato, secondo me qualcosina racconterà. Lui credo che abbia ancora delle cose da dire…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Friedkin infuriati? Se è successo davvero, io non la capisco questa cosa. Domenica non è mancato l’impegno della squadra, contro il Napoli sono mancate altre cose. Il fatto che loro siano presenti è una cosa positiva, ma a me sta cosa che entrano nello spogliatoio per strigliare la squadra non mi piace, sennò torniamo alla storia di Petrachi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Lo stadio della Roma? E’ una pantomima napoletana, è una storia clamorosa. Qua è tutta fantasia, ci hanno raccontato un sacco di cazzate. Ci vedrei bene un film diretto da Peppino De Filippo. E’ una questione veramente incredibile… Friedkin infuriato con la squadra? Ero contento quando l’ho letto, ma non so se sia vero…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Veretout? Altro che preoccupazione, penso che Fonseca sia terrorizzato. Se perdiamo lui per diverse partite, diventa un enorme problema. Speriamo vada tutto bene…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La gara di domani sera conta nulla, per fortuna si gioca all’Olimpico e non ci saranno problemi logistici che qualche problema l’hanno creato contro il Napoli…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Dzeko s’è tolto sto pensiero del Covid… Non segna da un mese? Ma è stato fermo tre settimane. A me non sembra che Pedro e Mikhitaryan abbiano fatto molto meglio di lui a Napoli. Purtroppo segna sempre meno gol, ma a 34 anni sono ritmi pesanti per tutti, e se non ti chiami Zlatan o Cristiano a quell’età comincia a fare un po’ fatica. Non parlerei di un nuovo caso Dzeko per una partita. Certo che senza il suo apporto, il quarto posto te lo scordi… Domani in Europa League sarà vetrina per tanti ragazzi, a partire da Calafiori, e poi magari anche Milanese, Tripi…”

Marco Juric (Rete Sport): “Io sono più del partito che un attaccante così in difficoltà come Dzeko debba avere minutaggio in coppa per riprendere confidenza con il campo e anche con il gol. Io vorrei evitare il circolo vizioso della mancanza di gol, ecco perchè spero che torni subito a segnare, già da giovedì prossimo… A gennaio almeno un altro lì davanti serve, vedremo come Pinto si muoverà, lui tra meno di trenta giorni firmerà e sarà operativo. Vedremo se fin da gennaio metterà la sua mano sul mercato…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Le parole della Raggi sullo stadio? Io ci vedo molte trame politiche. Le sue dichiarazioni mi hanno abbastanza sconcertato, è la prima volta che fa riferimento a un’area diversa. Sembra di parlare di un paio di scarpe, che se non ti piacciono le cambi. In tutto questo c’è il silenzio della Roma, non si intuisce il pensiero dei Friedkin sullo stadio, per ora trapela solo massima cautela. L’atteggiamento più giusto ora è restare in attesa di quello che vorrà fare Friedkin. Pensare che oggi sono passati 3.227 giorni e ancora non si sa dove si farà lo stadio è una cosa che mi deprime…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’assenza di Smalling sta diventando un po’ un problema. Veretout è il motore della squadra, è un’assenza che pesa. A Napoli non so cosa sia successo, la Roma non è esistita. Ora c’è da voltare pagina e con il Sassuolo devi giocare un’altra partita. Mi aspetto una reazione di squadra. Occhio al Sassuolo perché è sempre la squadra rivelazione di questo campionato…”

