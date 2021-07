Corsa e sacrificio: ecco Matias Viña, il terzino indicato alla Roma da Mou

AS ROMA NEWS – La Roma ha scelto il suo rinforzo per la fascia sinistra, resosi necessario dopo l’infortunio di Spinazzola: si tratta di Matias Viña, un calciatore che a molti risulterà essere sconosciuto, ma che sembra aver impressionato proprio Josè Mourinho, suo prossimo allenatore.

“Corsa e sacrificio”. Usò questi due termini per descriverlo Fabian Coito, ct della Sub20 uruguaiana vincitrice del Sudamericano di categoria in Ecuador nel 2017, quando gli chiesero due caratteristiche per fotografare Matias Viña.

Garra da uruguaiano, facilità di corsa e dotato di un ottimo cross, questo terzino sinistro di 23 anni dal piede educato, ma portato più a difendere che ad attaccare, è considerato uno degli esterni mancini più promettenti del calcio sudamericano. Tanto che, scrive oggi Il Messaggero, da Trigoria sussurrano che sia stato proprio lo Special One ad indicarlo a Pinto.

Nella Roma arriverà per contendere una maglia da titolare a Calafiori, almeno fino a quando Spinazzola si sarà completamente ripreso. Ma per questo ci sarà, purtroppo, bisogno di molto tempo.