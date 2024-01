Corsi (pres. Empoli): “Baldanzi? Può anche essere che domani non sia più con noi. Dicono che la Roma sia interessata…”

AS ROMA NEWS – Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi parla a Tuttomercatoweb.com del futuro di Tommaso Baldanzi, accostato con insistenza alla Roma in queste ultime ore di mercato invernale.

“Vediamo. Mancano meno di 48 ore alla fine della sessione di trasferimenti, può darsi che domani sia dell’Empoli e risulti decisivo per noi, ma può darsi anche di no“, le parole del patron dei toscani, che dunque non chiude a una cessione del calciatore.

Corsi resta vago sulla trattativa con la Roma: “Non so dirle di preciso che cosa succederà. Da Roma ci dicono che c’è un interesse, ci sono state delle chiacchiere, ma non dirette con la Roma”. Non resta che attendere ancora qualche ora.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

