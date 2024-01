“ON AIR!” – ROSSI: “Difficile l’affare Baldanzi, 30-40% di possibilità”, PRUZZO: “Giocatore interessantissimo”, FOCOLARI: “Perchè non lo prende la Lazio?”, FERRAZZA: “Vorrei Conte sulla panchina della Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma ha preso Huijsen, che mi sembra uno che ha dissipato i dubbi sulla giovane età, e Angelino, che è un terzino che mi sembrava già interessante ai tempi del Lipsia. Come tutti gli esterni spagnoli mi sembra più bravo ad attaccare che non a difendere, non aspettiamoci diagonali fantastiche… Ora Kumbulla e Belotti sembrano in uscita, si attendono sviluppi abbastanza repentini. Baldanzi rimane l’ultimo obiettivo, mi sembra abbastanza lontano…ci stanno provando, ma questo non significa che ci riusciranno. Se ti chiedono 15 milioni più due giocatori, e uno di questi è Pisilli, mi sembra abbastanza complicato. Al momento c’è il 30/40% di possibilità di prenderlo. E se non lo fai adesso, ho la sensazione che sarebbe difficile prenderlo a giugno…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il Galatasaray ha disputato 12 partite di Champions tra qualificazione e girone, e di queste Angelino ne ha giocate 11, tutte da titolare. In campionato, le prime 10 giornate ne gioca otto…quindi era un titolare. Baldanzi? Si possono trovare delle formule per arrivare a dama. Potresti anche prenderlo per giugno, magari ti accordi adesso, o lo prendi e glielo lasci fino a giugno…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Nella Roma di De Rossi si vede qualcosa di diverso, poi non gli è riuscita a proporla con efficacia contro la Salernitana. Ma ci stanno provando. Devo essere sincero, con Mourinho in due anni e mezzo ne ho viste pochissime di belle partite… Io lunedì darei un turno di riposo a Bove e punterei su un 4-2-3-1 con Paredes e Cristante nei due di centrocampo per dare più copertura alla linea difensiva…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “De Rossi sta lavorando con quello che ha a disposizione, e siccome ha diverse armi in attacco sta cercando di puntare su quello. Chi dice che non è cambiato niente nella Roma con De Rossi non capisce niente di calcio, perchè è cambiato il modulo e sono cambiati gli interpreti, e l’idea di gioco è diversa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Baldanzi serve tanto alla Roma, quando non ci sarà Dybala ti sarà molto utile. I bordocampisti mi dicono che abbia una proprietà di palleggio notevole, fuori dal comune. Pisilli? Se a De Rossi gli chiedi se vuole Baldanzi ora o Pisilli tra due anni, lui ti risponde che vuole Baldanzi ora, lui vuole arrivare in Champions subito. Angelino? Tutti i tifosi del Galatasaray parlano bene di questo ragazzo, che è bravo e che è un peccato che vada via…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Angelino è uno rapido, salta l’uomo, il problema è che sta fermo da un bel po’ di tempo e se non stai bene fisicamente non la vedi la palla…Conte? Mi dispiacerebbe se andasse al Milan come dicono, perchè io lo vorrei sulla panchina della Roma. So di essere impopolare, ma è così…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Baldanzi mi dicono sia umile e con la volontà giusta di diventare un grande protagonista. Io lo conosco abbastanza, e mi sembra un prospetto interessantissimo. Ci sono tutte le condizioni per prendere un prospetto interessante e di lasciarlo lì fino a fine campionato e poi portarlo a Roma. A me però sembra più una seconda punta che un esterno, ma ha delle qualità ancora da scoprire e sono sicuro che chi lo prende fa un ottimo affare di prospettiva…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Baldanzi è un giocatore futuribile, di prospettiva. Non so quanto sia utilissimo nell’immediato, ma ti serve in un progetto a venire. E’ un acquisto giusto, se la Roma lo prende fa un acquisto di qualità… Perchè non lo prende la Lazio? La domanda è pertinente…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Baldanzi alla Roma? Quando le operazioni arrivano così vicine alla fine del mercato è difficile. E’ però un giocatore che vorrebbero i Friedkin, e sarebbe un acquisto importante: ha talento e va misurato in un club più grande dell’Empoli, ma non è semplice…”

