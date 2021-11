Corsport: “Zaniolo, vivace battibecco con Mou. Nella Roma c’è ancora posto per lui?”

AS ROMA NOTIZIE – “L’inquietudine di Zaniolo: c’è ancora posto per lui?”. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida) all’interno del quotidiano.

Il calciatore giallorosso ha avuto in settimana un vivace battibecco con Josè Mouriho durante un allenamento: una rincorsa in meno, un rimprovero in più, la risposta piccata.

Tutto già superato, tanto è vero che nei giorni successivi Zaniolo ha spinto al massimo senza l’allenatore potesse lamentarsi. Ma il problema adesso, scrive il quotidiano, è tattico: se Mourinho insisterà con la difesa a tre, e con il doppio centravanti, dove potrebbe giocare Nicolò? Ma anche tornando al 4-2-3-1, o al 4-1-4-1, la posizione di esterno destro è adatta alle sue caratteristiche?

Adesso la sensazione è nitida: visto che Pellegrini sta recuperando e sta facendo il massimo per essere disponibile contro il Genoa, nello schieramento a due punte con Shomurodov e Abraham un posto per Zaniolo non ci sarebbe.

Fonte: Corriere dello Sport