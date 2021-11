Grillitsch più di Zakaria. Per Dalot dipende dallo United

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Gennaio si avvicina a larghi passi e la Roma si prepara a piazzare qualche colpo sia in entrata che in uscita. Sarà un calciomercato invernale particolarmente intenso per i giallorossi.

Mourinho ha avviato un processo di cambiamento radicale nella rosa della Roma, con 12-13 calciatori fedelissimi e tutti gli altri più o meno sacrificabili. Qualche giovane potrebbe partire in prestito a farsi le ossa (Reynolds in primis), altri invece sono destinati a cambiare aria a titolo definitivo.

Tiago Pinto è al lavoro per trovare almeno due rinforzi di valore che possano dare più consistenza alla rosa di Mourinho: terzino destro e centrocampista le priorità a cui il gm sta lavorando da mesi.

Per la corsia esterna di difesa il preferito è Diogo Dalot, che ha già dato l’ok alla Roma, ma la trattativa si preannuncia complessa e particolarmente lunga. Il Manchester United, si sa, è un osso duro e difficilmente accetterà un prestito con diritto di riscatto, la formula preferita dai giallorossi.

Per il centrocampo invece il primo nome nella lista di Mou sarebbe Denis Zakaria, ma il calciatore ha diverse pretendenti e non sarà per niente facile battere la concorrenza. Al momento quindi il nome più abbordabile per la mediana è quello di Florian Grillitsch, 26 anni, centrocampista austriaco dell’Hoffenheim, anche lui in scadenza di contratto nel 2022.

