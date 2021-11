Pinto vuole Kostic per sostituire Mkhitaryan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rispunta Filip Kostic. L’esterno mancino dell’Eintracht Francoforte, cercato dalla Roma in estate prima che i giallorossi lo mollassero per puntare su altre priorità in rosa, torna d’attualità.

Tiago Pinto, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (J. Aliprandi), ha ripreso a pensare al calciatore serbo che quest’anno in Bundesliga ha già totalizzato 10 presenze, due gol e quattro assist, la sua specialità.

Kostic vuole lasciare la Germania e approdare in Italia già nel mercato di gennaio. Non è un caso quindi che l’attaccante esterno abbia cambiato procuratore, affidando adesso i suoi interessi all’agenzia di Alessandro Lucci.

Una scelta che ha come obiettivo lo sbarco in Serie A, dove non mancano certo gli estimatori: Roma, Inter a Lazio lo seguono da questa estate. I nerazzurri lo vorrebbero per sostituire Perisic, Pinto lo segue per sostituire Mkhitaryan. In estate ma chissà, forse già da gennaio. Il prezzo richiesto è di 10 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport