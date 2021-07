Costanzo: “La Raggi acceleri per il nuovo stadio, i romanisti tra un po’ lo pretenderanno”. E a Venditti…

NOTIZIE AS ROMA – “Vorrei chiedere al Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, se nel suo ruolo potrebbe darci una mano a vaccinare tutti coloro che vanno allo stadio? A quel punto lo stadio si potrebbe riempire di più e si può dar calore alle squadre che si affrontano. In un modo o nell’altro bisogna tornare a stare insieme, in un modo o nell’altro bisogna impararci a non farci del male”.

E’ il primo appello che Maurizio Costanzo rivolge nel suo pezzo di oggi al Corriere dello Sport, a cui ne segue un altro alla prima cittadina di Roma.

“Ho rivolto un appello al sottosegretario Sileri per accelerare coi vaccini e ora ne rivolgo uno alla Sindaca Raggi affinché si acceleri per la costruzione del nuovo Stadio della Roma, i romanisti lo vogliono ma fra un po’ forse lo pretenderanno. Spero che presto si abbiano notizie definitive riguardo lo Stadio della Roma”.

Ma nel pezzo di oggi ce n’è ancora una per Antonello Venditti e il suo inno che risuona all’Olimpico: “Ci sono tante canzoni che hanno protagonista questa città, cioè Roma: “Portame a Roma e sarai felice”, “Roma nun fa la stupida stasera”, “Vecchia Roma sotto la luna non sei più tu”, “Pe’ lungotevere” ecc…Perché non chiedere ad Antonello Venditti di rinunciare alla sua bellissima “Grazie Roma”?“.

Fonte: Corriere dello Sport