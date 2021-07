L’Inghilterra raggiunge l’Italia in finale grazie a un rigore dubbio. Mourinho: “Quello non è mai penalty”

ALTRE NOTIZIE – Sarà l’Inghilterra la nazionale che affronterà l’Italia a Wembley nella finalissima dell’Europeo. Ma la Danimarca esce con onore, sconfitta dopo i supplementari grazie a un rigore molto dubbio.

I tempi regolamentari si erano conclusi sull’uno a uno grazie alla magia di Damsgaard su punizione e all’autogol di Kjaer, che spinge la palla nella propria porta nel tentativo disperato di anticipare Sterling.

Nell’extra time la svolta arriva al 104′: Sterling cade dopo un leggero contatto con Maehle, l’arbitro fischia e il Var conferma. I dubbi restano. Lo stesso allenatore della Roma, José Mourinho, ha espresso il suo disappunto sui social e a TalkSport : “Ha vinto la squadra più forte. L’Inghilterra ha meritato ed è stata fantastica ma per me non è mai rigore. A questi livelli in una semifinale europea davvero non ho capito la decisione. Sono felice per l’Inghilterra, ma come uomo di calcio sono deluso per la decisione che è stata presa”.

Va in finale la squadra che nell’arco dei 120 minuti ha meritato di passare il turno per le occasioni create, ma resta un fatto inattaccabile: Kane e compagni hanno avuto bisogno di un aiutino per avere la meglio sulla Danimarca, che altrimenti sarebbe probabilmente riuscita a portare gli inglesi ai rigori. E a quel punto non si sa come sarebbe finita.

