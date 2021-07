Roma, un mercato in stile Premier

AS ROMA NEWS – Per la Roma si prospetta un mercato in stile Premier League, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti). E’ uno dei primi effetti dell’arrivo di Mourinho nella Capitale, che per rinforzare la sua Roma sta guardando soprattutto in Inghilterra.

Rui Patricio del Wolverhampton e Xhaka dell’Arsenal sono ormai obiettivi dichiarati, e soprattutto il portiere portoghese è ormai a un passo. Ma lo Special One continua a valutare diversi giocatori che arriverebbero dalla Premier. Oltre ad un portiere e a un centrocampista la priorità è trovare un terzino sinistro che possa sostituire Spinazzola durante la prima parte di stagione.

Alioski è stato proposto a Tiago Pinto ed è un profilo che il club sta seriamente prendendo in considerazione, ma tra i giocatori che il general manager sta valutando ci sono anche Van Aanholt (svincolato dal Crystal Palace).

Ma i giallorossi guardano in Premier anche per le operazioni in uscita: se il club dovesse ricevere un’offerta per Smalling non è escluso che il centrale possa far ritorno in patria. Uno dei nomi da tenere d’occhio in caso di partenza dell’inglese è quello di Eric Bailly del Manchester United, acquistato dai Red Devils nel 2016 proprio su indicazione di Mourinho.

Fonte: Il Tempo