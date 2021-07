Roma, Bensebaini resta in pole per la sinistra. In corsa anche Van Aanholt e Wendell

AS ROMA NEWS – Il tema più caldo di questi giorni di mercato in casa Roma resta il terzino sinistro. Sui giornali i nomi che circolano sono sempre gli stessi: Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Dimarco, Biraghi e Alioski.

Ma il favorito, riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è ancora Ramy Bensebaini, 26 anni, difensore algerino del Borussia Monchengladbach che Mourinho vorrebbe in rosa per sostituire Spinazzola. Per lo Special One il terzino giallorosso sarà un acquisto per il mercato di gennaio, ma è possibile che Leonardo torni a pieno regime solo a fine campionato.

Per questo serve un terzino sinistro titolare che possa prendersi in mano la fascia, e non un semplice rattoppo. Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Roma però vorrebbe concludere questa operazione con un semplice prestito secco di un anno. Questo perchè, una volta tornato Spinazzola, Mourinho vuole riconsegnargli la fascia sinistra. Non sarà facile però trovare un terzino di livello con questa formula.

Nomi nuovi spuntano invece dalle pagine de Il Tempo (E. Zotti): tra i giocatori che il general manager sta valutando per la sinistra ci sono anche Van Aanholt (svincolato dal Crystal Palace) e Wendell, che non gioca in Inghilterra ma piace alla Roma. Il brasiliano classe ’93 ha ancora un anno di contratto con il Bayer Leverkusen e potrebbe rappresentare un’ottima soluzione low cost.

E chissà che oggi dalla bocca di Mourinho, presentato a tifosi e stampa alle 13:30, non arrivino indicazioni più precise anche su questo tema.