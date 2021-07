Costanzo: “Perchè non intestiamo lo stadio a Spinazzola? Aspetto l’abbraccio tra Zaniolo e Mou”

NOTIZIE AS ROMA – Maurizio Costanzo torna a parlare di Roma nel suo pezzo di oggi sul Corriere dello Sport. Il nuovo responsabile della comunicazione del club giallorosso si lascia andare a una battuta per esaltare un calciatore della Roma protagonista in Nazionale.

“Devo dire la verità: Leonardo Spinazzola mi piace molto. Si parla tanto di stadi, perché non giochiamo di anticipo e intestiamo a lui un prossimo stadio?“, scrive il giornalista.

Sulla vittoria degli azzurri contro l’Austria: “Non riesco a dimenticare l’abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli. In quell’abbraccio vorrei sparissero tutti i problemi del calcio, le mille incomprensioni, le impossibilità. A proposito di abbracci, aspetto quello di Mou e Zaniolo“.

Fonte: Corriere dello Sport