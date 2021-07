Diawara rifiuta il Wolverhampton e blocca la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con l’arrivo imminente di Granit Xhaka come regista della squadra di Mourinho, Amadou Diawara troverà ancora meno spazio nel centrocampo della Roma.

Per questo Tiago Pinto ha deciso di inserirlo nella lista dei partenti, ed è al lavoro per trovargli una squadra che soddisfi le richieste del club. Più difficile accontentare quelle del calciatore, che ha già rifiutato un’offerta.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), Diawara ha infatti detto no al Wolverhampton che si era fatto avanti per avere il guineano. Sul giocatore ci sarebbe poi anche un altro club della Premier, anche lui “rimbalzato” dal mediano: la destinazione non sarebbe stata di su gradimento.

Per Pinto, al lavoro soprattutto per smaltire il lungo elenco di esuberi, non sarà facile accontentare Diawara, che per accettare di lasciare la Roma mira a un trasferimento a un club di livello che gli permetta di proseguire la sua carriera calcistica senza passi indietro.