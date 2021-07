Futuro tricolore. La Roma al top con l’Under 17, il vivaio è una gioielleria

AS ROMA NEWS – È arrivato a Roma nell’agosto del 2018 Fabrizio Piccareta. Tre anni dopo ha vinto lo scudetto con l’Under 17 contro il Genoa, lui che da ragazzo era stato capitano della Samp Primavera e poi aveva trascorso una vita tra i Dilettanti in Liguria, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini – C. Zucchelli).

Sullo scudetto c’è molto di lui che a Coverciano, grazie all’Inter, ha studiato in una classe con Di Biagio, Di Livio, Ganz, Pagliuca, Di Canio e Di Francesco. Piccareta, per ora, sembra voler continuare a lavorare con i ragazzi, anche grazie al fatto di essere un giramondo. Ha allenato in Inghilterra con Di Canio, in Portogallo e in Finlandia, ed è considerato uno dei tecnici emergenti del settore giovanile.

I 2004 della Roma, secondo molti, sono destinati a crescere ancora molto e questo indipendentemente dallo scudetto conquistato un paio di giorni fa, battendo il Genoa nella finale disputata a Ravenna.

Tra i tanti spiccano Faticanti, mediano e capitano, Missori, terzino di spinta con piedi da centrocampista, Tomaselli, il ragazzo italo-belga arrivato anni fa con le stimmate del predestinato e i gemelli D’Alessio (Francesco esterno destro, Leonardo dalla parte opposta). I primi due hanno già esordito in Primavera e contano di giocare con i grandi anche il prossimo anno.

Fonte: Gazzetta dello Sport