La Roma accelera per Xhaka: Pinto vola a Milano per smorzare la tentazione PSG

AS ROMA NEWS – Il primo luglio è arrivato, il mercato apre ufficialmente i battenti. Ma è solo un caso se questa data coincide con il blitz di Tiago Pinto, partito ieri pomeriggio per Milano dove ha diversi appuntamenti in programma.

Il viaggio però è fondamentalmente finalizzato a una mission: chiudere l’affare Xhaka prima che possa complicarsi. Ma non è il solo motivo. Pinto spera di piazzare due esuberi, Cengiz Under e Pau Lopez, in uscita dalla Roma: il gm ha incontrato il presidente del Marsiglia e l’accordo è vicino.

Va ancora trovata la quadra su cifre e formule, ma c’è ottimismo. Una volta piazzati i due giocatori, Pinto avrà più libertà di manovra. L’obiettivo primario comunque è quello di chiudere per Xhaka, alzando la proposta ai Gunners: la Roma si avvicinerà ai 20 milioni aumentando una parte del fisso e aggiungendo dei bonus.

Tutto questo per accontentare Mourinho, ma anche per spegnere sul nascere l’interesse del Paris Saint Germain, che sembra aver drizzato le antenne sul capitano della Svizzera, l’uomo che ha saputo trascinare i suoi alla storica impresa contro l’armata francese. Xhaka ha trovato da tempo l’intesa con la Roma, ma davanti alle avances del PSG potrebbe lasciarsi ingolosire.

Per questo le prossime ore saranno caldissime: la Roma vuole piazzare il primo colpo. E ha tutte le carte in regola per riuscirci.

Giallorossi.net – G. Pinoli