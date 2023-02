CREMONESE-ROMA 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde malamente contro la Cremonese, e non è la prima volta quest’anno. Decisivo un rigore di Ciofani nel finale, i giallorossi giocano una brutta partita e sprecano una grande occasione per salire al secondo posto.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Giovanni Zini per affrontare i lombardi nel match di campionato:

Rui Patricio 5 – Non riesce a opporsi a un gran tiro di Tsadjout. Nel finale stende Okereke e causa un rigore che sarà decisivo per la sconfitta. Non benissimo stasera.

Mancini 5,5 – Difende con attenzione, cerca anche di spingersi in avanti quando ne ha l’occasione. Suo l’assist per il pareggio, purtroppo momentaneo, di Spinazzola. Svagato in occasione dell’azione che porta al penalty che deciderà la partita.

Ibanez 5,5 – Diverso nel modo di difendere da centrale rispetto a Smalling. Meno solido dell’inglese, ma non sfigura nonostante la sconfitta.

Kumbulla 5 – Impreciso e poco abile nel giocare la palla. Con lui in campo la retroguardia appare più insicura. Dal 69′ Karsdorp 5,5 – Ci prova, ma viene risucchiato nella mediocrità generale della squadra.

Zalewski 5 – Tanto fumo, ma poco arrosto. La sua spinta a destra è troppo poco incisiva e spesso raffazzonata. Dal 61′ Solbakken 5,5 – Gioca forse troppo largo, e lì non riesce a incidere.

Wijnaldum 5,5 – La gamba c’è, il ritmo partita un po’ meno e questo lo porta a sbagliare cose che normalmente non farebbe. La nota positiva è che è riuscito a giocare tutti i novantasei minuti di partita. Di più da lui oggi era difficile attendersi.

Cristante 5 – Si piazza un pass indietro rispetto all’olandese. Stasera però non riesce a essere incisivo come nelle ultime apparizioni. Dal 61′ Matic 5,5 – Non riesce a dare più qualità a una mediana troppo timida.

Spinazzola 5,5 – Bruttissimo primo tempo. Si sveglia nella ripresa quando realizza un gol da prima punta con notevole freddezza. Da lì la sua prestazione è in crescendo, peccato però che si svegli troppo tardi.

Pellegrini 4,5 – Altra prestazione senza verve, molto al di sotto della media di un giocatore che dovrebbe fare la differenza e invece non la fa da troppo tempo. Dal 61′ El Shaarawy 5,5 – Ha la palla della vittoria, ma Carnesecchi gli nega la gioia del gol.

Dybala 5 – Partita deludente, con qualche guizzo fine a sé stesso. Non riesce a incidere praticamente mai.

Belotti 5 – Gioca molto spalle alla porta, e questo rende meno incisivo l’attacco alla profondità. La generosità stavolta non basta. Dal 61′ Abraham 5 – Qualche spizzata aerea, una palla ciccata e poco altro.

JOSE’ MOURINHO 5 – Conferma di soffrire la Cremonese, squadra che non aveva prima d’ora mai vinto in campionato. Prestazione molto deludente di una Roma che oggi sembrava tornata alla scadente versione pre-mondiale. I cambi non bastano a evitare un brutto passo falso da cancellare in fretta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini