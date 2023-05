Cristante ancora in difesa, nuova chance per Solbakken. Le alternative? Camara e i Primavera…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Formazione praticamente scontata quella che Mourinho schiererà stasera per provare a battere l’Inter considerato l’elenco gigantesco degli indisponibili.

In difesa Cristante giocherà di nuovo da centrale della difesa a tre, con Mancini e Ibanez ai lati. Sugli esterni agiranno Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra, con Matic e Bove centrali di centrocampo.

Sulla trequarti Pellegrini e Solbakken cercheranno di far sentire meno solo Tammy Abraham. In panchina tantissimi giovani, ma anche qualche big: Wijnaldum e Dybala hanno timidissime possibilità di giocare uno spezzone di partita, con Mou orientato a non rischiarli in vista della semifinale di giovedì prossimo.

Qualche chance in più per Belotti, che si è allenato in gruppo nelle ultime sedute. Per il resto i cambi di Mou sono ridotti all’osso: Camara e i Primavera le uniche alternative ai titolari di oggi.

