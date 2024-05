Cristante ci ricasca: bestemmia in Roma-Juventus e rischia di saltare la partita con l’Atalanta

AS ROMA NEWS – Bryan Cristante ci ricasca. E rischia la squalifica di una giornata per aver pronunciato una bestemmia, catturata in maniera nitida dalle telecamere nel corso di Roma-Juventus. E’ quanto scrive in questi minuti il portale Calciomercato.com.

Succede tutto al 75esimo minuto di gioco, quando il centrocampista giallorosso viene beccato dalle riprese televisive: impossibile equivocare il labiale. Ora tutto dipenderà dalla Procura federale, che ha la facoltà di chiedere al Giudice sportivo di prendere in considerazione le immagini.

Cristante era già stato squalificato per lo stesso identico motivo nel dicembre del 2020, quando nel corso di Bologna-Roma pronunciò ad alta voce una bestemmia captata chiaramente dai microfoni a bordo campo.

Nel corso di questa stagione invece è stato Stefano Turati, portiere del Frosinone, a essere pizzicato in uno scivolone del genere, col calciatore che è stato sanzionato dal Giudice sportivo con un turno di stop. Cristante rischia dunque di saltare la decisiva sfida di domenica prossima contro l’Atalanta.

Fonte: Calciomercato.com

