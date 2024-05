“ON AIR!” – LO MONACO: “La Roma c’è, tra Bayer e Atalanta qualcosa di buono arriva”, ROSSI: “La Uefa ci sta preparando la sòla”, COSENZA: “Mercato? Temo rimarrà tutto come prima”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ieri è stata una partita molto bella, soprattutto chi non è tifoso delle due squadre si sarà divertito parecchio. Io il pareggio me lo prendo per buono, ora la partita diventa Atalanta-Roma: quella è una partita da pareggiare. Certo, se vinci, vabbè, la Roma è quinta. Ma se pareggi, il Bologna ha Napoli, Juventus e Genoa…può fare due punti nelle ultime tre partite. Il Bologna nelle ultime quattro gare ha fatto una vittoria e cinque pareggi, è una squadra che non si regge in piedi…E poi la domenica dopo l’Atalanta va a Lecce che non è ancora salvo, e quella la può pareggiare… Ultima cosa: la sòla ce la sta dando la Uefa, che non ha ancora comunicato ufficialmente che se l’Atalanta da quinta vince l’Europa League, la sesta classificata va in Champions. E sapete perchè non è ancora stata fatta la circolare? Perchè ci sta per dare la fregatura…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Celik, Spinazzola, Smalling, Mancini, El Shaarawy sono i giocatori De Rossi ha scelto di preservare. Se li farà giocare a Leverkusen? Non so, ma io farei giocare le riserve in Germania. Io sono molto combattuto oggi: la squadra ieri è stata combattiva, non me l’aspettavo, ma purtroppo siamo più vicini allo scenario peggiore. Ora devi fare nove punti nelle ultime tre per andare in Champions via campionato…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma? Non faccio a caso il paragone con il Bayer Leverkusen: l’anno scorso in campionato non era andato benissimo, quest’anno ha fatto il cambio di passo. Per me questa Roma è sulla strada giusta, vedo una squadra che cresce giorno dopo giorno come testa, come mentalità. Poi i giocatori vanno cambiati, vanno aggiunti, De Rossi sa dove toccare questa squadra. Ma a me questa Roma oggi piace tanto…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Se con Mourinho il punto di partenza era “rosa scarsa e allenatore top“, De Rossi non poteva fare miracoli. Se io tifoso medio consideravo la rosa scarsa, da sesto posto o settimo posto, e tu arrivi sesto, c’è poco da criticare… La bontà del lavoro che si sta facendo va al di là della singola partita, ma è a 360 gradi, qualcosa di buono si sta costruendo. La scelta giusta dei Friedkin è stata quella di seminare per il prossimo anno con sei mesi d’anticipo. Ora sei più avanti di altre squadre, di Napoli, di Milan, di Fiorentina…e questa cosa la devi sfruttare…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Sudore, lacrime, fatica e sangue…La Roma anche se stanchissima ha fatto una partita importante, di corsa, di sacrificio. Fino al 95esimo è stato un botta e risposta. La Roma c’è, e De Rossi è riuscito a far sopravvivere questo gruppo. Dybala ha giocato tantissimo e tutte non le può fare, Pellegrini è uno che non può giocare 30 partite e deve riposare, serve qualcuno che possa fargli fare un po’ di panca, ma che non sia Aouar…altrimenti deve giocare Pellegrini anche morto… Abraham? Simpaticissimo, ma i gol così non si possono sbagliare…Azmoun lo stesso… io un film tipo “Una poltrona per due” con Azmoun e Abraham me lo andrei a vedere subito…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Roma di De Rossi ha il merito di giocarsi due obiettivi, sia la finale che un posto in Champions: negli ultimi anni la Roma di Mourinho sbracava, per lo meno ora ce lo stiamo giocando. Però adesso mancano tre partite e bisogna essere netti. Grande merito ai giocatori, ma a fine anno si tira una linea…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Io tutto questo entusiasmo per la partita di ieri non ce l’ho…Ho visto una squadra che ha reagito bene di nervi, ma ha subito tantissimo. E’ vero che abbiamo avuto le nostre occasioni, però se Svilar è di gran lunga il migliore in campo c’è qualcosa che non va…Io non la vedo positivissima, ieri ho perso un pizzico di fiducia, vedo una squadra stanca che gioca più sui nervi… Il dubbio che mi viene è che si continui a dire di aver cambiato tutto, ma che alla fine rimarrà tutto come prima. Ieri De Rossi dice “la Roma è una società forte, ma vanno analizzati tanti dettagli in una campagna acquisti, non ultimi i soldi che si spendono“…alla fine il discorso è quello di prima se non si va in Champions…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma ha dimostrato di essere squadra. E non perde contro le big, come succedeva prima. E’ una squadra che ha ancora la possibilità di regalarci qualche soddisfazione: sono convinto che tra Leverkusen e Bergamo qualcosa di buono arriva…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma ha avuto tante occasioni, ma anche la Juventus. Abbiamo trovato un grande portiere, ha fatto alcuni interventi spettacolari, quello su Locatelli non era per niente facile. Abraham? Ho simpatia per lui, e non so se sono condizionato nel giudizio, ma è stato fermo un anno: vogliamo dargli tempo prima di bocciarlo? Io spero che possa tornare presto a livelli dignitosi, magari già da Bergamo. Turnover per giovedì o andare con i titolari? Secondo me De Rossi il primo tempo se lo gioca, e prova a vedere che succede…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Bella partita ieri sera all’Olimpico, non mi aspettavo una gara così. Ci sono stati tanti errori che l’hanno resa però più spettacolare. Per me De Rossi è stato molto bravo, ha mostrato coraggio con la mossa Baldanzi, e se l’è giocata, anche nel secondo tempo quando ha messo il doppio centravanti. Ieri per me De Rossi ha azzeccato tutto. Potevano vincere entrambe, per me partita bellissima. Dybala? Ha avuto un indurimento dell’adduttore sinistro, io qualche perplessità per giovedì ce l’ho. Per come si è messa la classifica, la partita vera è quella di domenica, devi andare a Bergamo per vincere. Weah? Per me quello è giallo netto, dallo stadio ho avuto quella sensazione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non è stata una super partita, ma l’impegno c’è stato. Quando ho visto uscire Chiesa ho pensato “meno male…“… Comunque è stata una buona Roma, la più convincente delle ultime partite. Baldanzi? Da Empoli mi dicono che sia simile a Di Natale, che però mi sembra più attaccante. Ma Baldanzi è uno che non ha paura, si prende responsabilità, a me è piaciuto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La partita mi è piaciuta, è stata diversa dal solito Roma-Juve, è stata brillante. Baldanzi mi è piaciuto, ha giocato senza remore, ma mi sarebbe piaciuto vedere un Dybala più in palla. Anche nel finale la scelta dei due centravanti è stata giusta, Abraham nel finale ha avuto la palla della partita… Il fallo di Weah? Ci poteva stare il giallo, per me è 50 e 50…fossi stato in Colombo però avrei fatto lo stesso…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “De Rossi c’era in Roma-Barcellona, e forse parlerà di quella partita ai suoi. Col Bayer è ai limiti dell’impossibile, ma col Barcellona era impossibile, era il Barcellona di Messi… La Roma ci proverà, forse senza Dybala: Baldanzi non è Dybala, ma il ragazzino ieri ha dato segnali incoraggianti. Però senza i tre punti di ieri, ora devi vincere sul campo dell’Atalanta… Il secondo giallo a Weah? Nel mio calcio quello non è nemmeno una punizione, è un’entrata su palla piena come De Rossi ne ha fatte centinaia nella sua carriera…”

