De Rossi corteggia Chiesa: l’abbraccio a fine partita in attesa dell’assalto in estate

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’abbraccio a fine partita tra Daniele De Rossi e Federico Chiesa non è di certo passato inosservato ai tifosi romanisti, ma nemmeno a quelli bianconeri.

E se i giallorossi sognano, gli juventini tremano all’idea di poter perdere il proprio talento per vederlo finire a una diretta concorrente oltre che a una storica rivale. De Rossi infatti farebbe carte false per avere un esterno d’attacco come Chiesa il prossimo anno. Un sogno che, con la Champions in tasca, potrebbe anche diventare realtà.

I Friedkin, si sa, sono soliti regalare alla piazza un colpo a sensazione ogni anno. E quale numero a effetto migliore di questo potrebbe esserci la prossima estate: strappare il gioiello Chiesa alla odiata Juventus per regalarlo al popolo romanista. Affare difficile, ma non impossibile. Specialmente se l’allenatore bianconero dovesse essere ancora Allegri.

Tra i due il rapporto è ormai al capolinea, mentre è decisamente più appassionato quello che si sta creando con De Rossi. Il tecnico gli ha manifestato tutta la sua stima, facendogli sapere che farebbe carte false pur di averlo con sé nella Capitale. La Juve, che corteggia Gudmundsson e che ha Yildiz in rampa di lancio, potrebbe anche decidere di sacrificarlo la prossima estate in nome di una ricca plusvalenza salva bilancio.

La Roma lo sa, aspetta e spera di assicurarsi i soldi della prossima Champions. Intanto però le telecamere ieri a fine partita hanno immortalato l’affettuoso saluto tra i due: l’abbraccio caloroso tra De Rossi e Chiesa è per ora un semplice attestato di stima reciproca. Ma il nome dell’attaccante in chiave Roma “rischia” di diventare il tormentone più caldo della prossima estate.

Giallorossi.net – G. Pinoli

