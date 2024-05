Rinnovo di De Rossi annunciato dal nuovo ds: Friedkin pronti a dare una scossa al club

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La settimana appena cominciata sarà decisiva per la Roma dentro e fuori dal campo. La squadra giocherà due partite fondamentali in Europa League e in campionato che indirizzeranno la stagione presente ma anche quella futura del club.

Ma è anche negli uffici di Trigoria che si sta lavorando alacremente sul prossimo comunicato ufficiale, quello che annuncerà il rinnovo di contratto di Daniele De Rossi già anticipato dai Friedkin con una nota apparsa sul sito della Roma qualche settimana fa.

Per il tecnico si va verso un biennale con opzione per il terzo anno. Ma il comunicato potrebbe contenere un’altra sorpresa molto attesa nella Capitale, sponda giallorossa: gli ultimi rumors vedono imminente anche l’annuncio del nuovo direttore sportivo romanista.

I Friedkin hanno vagliato con attenzione la rosa dei candidati e hanno fatto la loro scelta, ricaduta su un ds attualmente sotto contratto con un altro club. Da qui la necessità di attendere la fine della stagione per annunciarlo. Con De Rossi lavorerà alla costruzione di una Roma nuova, fatta di calciatori aggressivi e rapidi, che sappiano alzare il livello d’intensità del gioco.

Nella lunga chiacchierata tra il presidente e l’allenatore si sono già gettate le basi del prossimo mercato, condiviso da tecnico e proprietà: con l’abilità e la forza delle idee si dovranno individuare calciatori forti che costino e guadagnino cifre accettabili.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica

