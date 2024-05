Roma in ansia per Dybala: controlli nelle prossime ore, rischia di saltare le due partite decisive

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma di nuovo in ansia per Paulo Dybala. L’argentino ieri è stato costretto a fermarsi nell’intervallo della partita contro la Juventus per un problema muscolare.

La Joya ha avvertito un fastidio all’adduttore e per questo ha chiesto di restare negli spogliatoi: la paura di farsi male in un finale decisivo di stagione ha preso il sopravvento.

“Non sembra essere nulla di grave”, ha rassicurato Daniele De Rossi a fine partita. Ma con Dybala non c’è mai da stare troppo tranquilli: nelle prossime ore il giocatore farà dei test per capire se saranno necessari controlli più approfonditi.

Il problema è legato alla vicinanza di due sfide cruciali per la stagione romanista: giovedì c’è il Bayer, domenica l’Atalanta. La Roma contava su un Dybala al top per affrontare al meglio queste due partite. Ora però dovrà incrociare le dita nella speranza di averlo ancora a disposizione.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport

