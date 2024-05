La Roma rallenta, la Champions si allontana

AS ROMA NEWS – A piccoli passi verso la fine del campionato. La Roma rallenta ancora e ottiene un altro pareggio, stavolta in casa contro la Juventus, raccogliendo il secondo punto negli ultimi tre scontri diretti in campionato dopo il ko col Bologna e il sofferto pari di Napoli. Una decisa frenata che mette in serio pericolo la qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra paga a caro prezzo la galoppata trionfale dei mesi scorsi, ma soprattutto il ciclo terribile di partite di queste ultime settimane: la stanchezza la fa da padrona, con giocatori decisamente meno brillanti di qualche settimana fa. Il risultato è una Roma che fatica a fare gol e che rischia di incassarne qualcuno di troppo. Contro la Juve bisogna ringraziare un super Svilar, portiere che vive un momento di grazia e che con le sue parate ha evitato ai tifosi un’altra serata amara.

Il rimpianto per l’1 a 1 finale è grande, soprattutto perchè ad andare in vantaggio era stata la Roma col gol numero 12 in campionato di Romelu Lukaku. I giallorossi, una volta messa la testa avanti, non sono stati in grado di sfruttare gli spazi che la Juve avrebbe potuto concedere: il gol di Bremer arriva troppo presto e rimette in equilibrio il match.

La partita non è bellissima, ma le occasioni fioccano da entrambe le parti. Chiesa centra un palo clamoroso a inizio ripresa, Kristensen, dopo aver scheggiato la traversa nel primo tempo, va a un passo dalla rete del vantaggio ma Danilo salva di testa a Szczesny battuto. Il finale è convulso, con la Roma che generosamente ce la mette tutta per provare a vincerla: la chance più ghiotta capita sul piede di Abraham che però si conferma decisamente poco lucido sotto porta.

La squadra di De Rossi deve arrendersi al pari, un risultato che fa molto più contenta la Juventus della Roma: i bianconeri ormai sono a un passo dalla matematica qualificazione in Champions mentre i giallorossi rischiano di restare tagliati fuori. Il quinto posto attualmente occupato è solo virtuale: l’Atalanta deve recuperare due partite (Salernitana domani, Fiorentina probabilmente a campionato finito) e le bastano 4 punti per scavalcare la Roma.

Ai giallorossi non resta altro che sperare in due imprese: la prima, la più difficile, giovedì prossimo contro il Bayer. Una missione quasi impossibile visto lo stato di forma delle due squadre e il risultato dell’andata. La seconda, meno impervia ma ugualmente molto complicata, domenica prossima sul campo dell’Atalanta: alla luce di questi ultimi risultati, la Roma dovrà per forza andare al Gewiss Stadium per vincere.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

