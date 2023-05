CRISTANTE: “E’ stata una battaglia. Se non avessimo interpretato la partita così non saremmo arrivati in finale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Bayer Leverkusen-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla semifinale di ritorno di Europa League appena giocata alla BayArena:

Avete portato a casa un grandissimo risultato. Complimenti per come avete affrontato questa partita.

“Grazie, è stata una partita difficile e sapevamo che avremmo dovuto fare dei sacrifici. Tutti bravissimi, dal primo all’ultimo, anche chi era in panchina. È stata una battaglia e abbiamo ottenuto un gran risultato. Due finali in due anni, quest’anno in Europa League che è ancora più importante, è una grande cosa”.

Ti senti di rappresentare in campo i valori che trasmette Mourinho?

“Sì, sono tutte caratteristiche che mi riconosco e che devo mantenere. Il mister chiede queste cose sempre e in queste partite bisogna averle assolutamente. Se non avessimo interpretato la partita così non saremmo arrivati in finale”.

La necessità di giocare in difesa ti ha costretto al sacrificio o ti ha esaltato?

“Non essendo il mio ruolo sicuramente bisogna mettere quell’attenzione in più. Bisogna avere più del 100% dell’attenzione, però siamo arrivati in finale e quello era l’importante. C’era bisogno di me in quella posizione e mi sono messo a disposizione”.