SPECIAL ROMA

AS ROMA NEWS – La Roma lo ha rifatto. Dopo Tirana, ora la squadra riesce nell’impresa di raggiungere la seconda finale europea dopo una cavalcata pazzesca, superando ogni difficoltà: il 31 maggio a Budapest i giallorossi sfideranno gli spagnoli del Siviglia per stabilire chi si porterà a casa l’Europa League.

Il Bayer Leverkusen, decisamente più insidioso della partita di andata, deve fare strada. Alla BayArena, dopo novantotto minuti di sofferenza, il muro giallorosso regge e porta a casa un clean sheet che vale la finale.

L‘artefice di questo piccolo miracolo è Josè Mourinho, l’uomo che sa come si fa a vincere e che sta riuscendo nel compito di inculcare alla Roma questa nuova mentalità. Lo Special One, visti i limiti di una squadra che sembrava sul punto di finire in pezzi, decide di giocare una partita prettamente difensiva, volta a limitare i tedeschi e a capitalizzare al massimo il gol di Bove dell’andata.

E così dopo un avvio promettente che porta subito Pellegrini al tiro, la partita diventa un monologo della squadra di casa. Il Bayer attacca a testa bassa, la Roma si difende a oltranza. I tedeschi capiscono la difficoltà di arrivare in area avversaria e allora ci provano a ripetizione con soluzioni dalla distanza. L’unico vero brivido arriva con quello che Mou ha cercato di evitare per tutti i 180 minuti: un contropiede di Diaby, lanciato nello spazio da un ispiratissimo Wirtz. La traversa salva i giallorossi.

La Roma, schierata con la doppia punta, si affida al lancione lungo a cercare Abraham e Belotti, ma senza successo. E così nella ripresa Mourinho lascia il Gallo in panchina per inserire Wijnaldum: la mossa rende la squadra più compatta e il Bayer sembra perdere pericolosità. L’unica vera palla gol della ripresa capita sui piedi di Azmoun dopo un rimpallo fortunato in area, ma l’iraniano non inquadra la porta.

I tedeschi cominciano a perdere fiducia, mentre nella Roma cresce la consapevolezza di potercela fare. Gli otto minuti di recupero sembrano un’eternità, ma di fatto non succede più niente: il triplice fischio di Vincic manda in paradiso i giallorossi. Mou trattiene a stento le lacrime, e si stringe in un abbraccio con la squadra.

La Roma è riuscita ad andare oltre i propri limiti, capace di fare la storia senza poter contare su Dybala, anche ieri in panchina per tutta la partita, e Smalling, entrato solo nel finale di gara per necessità (ora ad andare ko sono i due terzini). “Questi ragazzi meritano qualcosa di speciale lunedì“, dirà Mourinho a fine partita. Per il popolo romanista non sarà difficile riuscirci. La festa nello spogliatoio ieri è durata poco: manca ancora un ultimo ostacolo da superare. Tutti insieme.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini