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Cristante: “Il calcio è un mondo di matti. Con Gasperini si attacca e si fa fatica, ma è divertente”

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Bryan Cristante racconta la Roma, il derby e il suo modo di vivere il calcio. Il centrocampista giallorosso ha parlato a SportWeek in un’intervista che uscirà nell’edizione in edicola domani. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Che tipo di allenatore è Gasperini?
“Con il mister giochi un calcio offensivo, corri, attacchi, segni e fai tanti gol. Si fa fatica, ma è divertente. Che tu sia inglese o cinese, capisci subito cosa vuole da te”.

Quale è il suo rapporto con il derby?
“Appena sono sbarcato a Roma mi hanno detto: “Mi raccomando il derby”. È una partita diversa dalle altre, che va oltre i tre punti”.

Che cosa ne pensa dei giovani italiani all’estero?
“Più ne mandiamo, più ne trarremo giovamento, Nazionale compresa. Andare a giocare lì ti apre la testa, maturi prima”.

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Che cosa pensa del calcio in generale?
“È bello, ma è un mondo di matti, quindi ho seguito una mia linea retta: è quella che mi ha portato qui e lavoro duro tutti i giorni”.

Fonte: SportWeek

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