Cristante in difesa, Celik recupera e va in campo, Pellegrini-Abraham davanti: le probabili formazioni dei quotidiani

NOTIZIE AS ROMA – I giornali non credono all’ìpotesi Dybala dal primo minuto, ma nemmeno a quella Smalling e confermano in blocco un undici che prevede Cristante ancora schierato da difensore centrale.

A centrocampo prevista la presenza di Bove con Matic e Wijnaldum, sulla fascia destra torna Celik, che ha recuperato dal fastidio accusato a Bologna. In attacco il solo Abraham, che sarà supportato da Pellegrini.

Queste dunque le probabili formazioni dei principali quotidiani oggi in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-1-1)

Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-1-1)

Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Abraham.

IL MESSAGGERO (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Abraham.

CORRIERE DELLA SERA (3-5-1-1)

Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Abraham.