Smalling dal primo minuto: la tentazione di Mou per frenare il Bayer

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Formazione quasi fatta quella che Josè Mourinho manderà in campo questa sera alla BayArena di Leverkusen per provare a fare fuori anche il Bayer e raggiungere la finale di Europa League.

Ma ci sono ancora un paio di dubbi da sciogliere, a partire dalla difesa. Chris Smaling infatti è stato recuperato al fotofinish dal tecnico. L’inglese non si allenava in gruppo da diverse settimane e per questo è difficile pensare che abbia tanti minuti nelle gambe.

Con lui in campo però è un’altra Roma sotto il profilo della solidità difensiva, e in una gara del genere uno come Smalling servirebbe come il pane. Cosa fare dunque? Mou è tentato. Con Chris in campo, Cristante tornerebbe ad occupare un posto in mediana a discapito di Bove, con Matic e Wjnaldum a completare il reparto. Difficile, ma non impossibile.

In attacco si va verso un tandem Pellegrini-Abraham, con il capitano pronto a fare densità in mezzo al campo. Sulle fasce recupera Celik, Spinazzola agirà a sinistra.

Giallorossi.net – A. Fiorini