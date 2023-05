Qui si fa la storia

AS ROMA NEWS – Appuntamento con la storia per la Roma di Josè Mourinho. Questa sera alla BayArena i giallorossi proveranno a scrivere un’altra pagina da far rimanere negli annali di questo club.

Il vantaggio dopo la gara di andata è minimo, ma da sfruttare con ogni mezzo possibile. Il Bayer Leverkusen scenderà in campo con la determinazione e la foga di una squadra che deve segnare a ogni costo un gol per rimettere le cose a posto, per questo Mou ha preparato una Roma da battaglia, chiedendo ai suoi di mettere in campo tutte le energie che avranno a disposizione.

Dopo le difficoltà enormi con cui la squadra ha dovuto fare i conti per via delle assenze, questa sera il tecnico portoghese ritrova diversi pezzi pregiati della sua rosa: Smalling, El Shaarawy e Dybala sono “pronti per giocare”. Difficile pensare che lo saranno dal primo minuto, soprattutto la Joya, ma la loro presenza, anche a partita in corso, sarà preziosissima.

La sfida della BayArena si preannuncia durissima. I tedeschi giocheranno la partita della vita davanti al proprio pubblico. La Roma dovrà fare lo stesso, appellandosi a quella coesione che l’ha resa una squadra che difficilmente sbaglia i grandi appuntamenti, specie in Europa.

Rui Patricio, Smalling, Matic, Wijnaldum, Dybala, così come Jose Mourinho sono gente abituata a giocare partite del genere. Sono loro che possono fare la differenza stasera. La strada per Budapest passa da Leverkusen. Forza Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini