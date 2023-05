Spalletti-De Laurentiis, è gelo: l’allenatore è sempre più lontano dal Napoli

ALTRE NOTIZIE – Luciano Spalletti e il Napoli sembrano essere sempre più lontani. E’ calato infatti il gelo con De Laurentiis, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

C’è un indizio che potrebbe dire molto sul futuro del tecnico toscano: l’allenatore non parteciperà alla presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida della prossima estate.

A irritare e non poco Spalletti ci sarebbe stato il rinnovo di contratto fino al 2024 che gli sarebbe stato comunicato via PEC. Da allora i rapporti con il presidente sono stati sempre più gelidi, e la cena tra i due di qualche sera fa non è bastata a ricomporre le fratture.

Il futuro però resta incerto: Spalletti è vincolato da un contratto e dovrebbe pagare diverse penali nel caso di separazione anticipata dai partenopei. Resta dunque da capire come si concluderà questa querelle.

Fonte: Corriere dello Sport