Morata: “Roma e Milan mi vogliono? Non so nulla, ma nel mercato tutto può succedere…”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il nome di Alvaro Morata circola da tempo in chiave Roma per il prossimo mercato.

I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Abraham, destinato a tornare in Premier, al centro del reparto avanzato.

Lo stesso calciatore spagnolo ha parlato del suo possibile ritorno in Italia rispondendo a precisa domanda: “Roma e Milan mi vogliono? Io giuro che non ho sentito nulla di queste cose”.

“Ho un contratto che mi lega all’Atletico fino al 30 giugno 2024 e il mio procuratore non mi ha detto niente”, prosegue l’attaccante 30enne. “Poi si sa come vanno le cose nel calcio, soprattutto nel mondo del mercato… Se in estate dovessero verificarsi certe situazioni favorevoli e determinate opportunità sia per il club acquirente che per quello cedente, allora ciò che è blindato potrebbe sbloccarsi. Ma, ripeto, io al momento non ne so proprio nulla”.

Fonte: Tuttosport