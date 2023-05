“ON AIR!” – LO MONACO: “Dovremmo essere grati a Mou e alla squadra comunque andrà”, FOCOLARI, AGRESTI: “Roma favorita, è più forte del Bayer”, FERRAZZA: “Nervi saldi, i tedeschi proveranno a picchiare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Noi favoriti per la vittoria dell’Europa League? Se la Roma arrivasse in finale con la Juve sarebbe sfavorita, con il Siviglia invece sarebbe testa a testa… La partita di stasera? Penso che Matic possa essere uno dei giocatori chiave della Roma…”

Stefano Colantuono (Rete Sport): “Il Bayer è una squadra che può farti male se gli lasci campo, ma ora devono farla loro la partita. Devono fare un tipo di gara meno congeniale, e la Roma da questo può trarne un beneficio. La Roma deve fare quello che sa fare. E’ quella. E’ caratterizzata per quel tipo di calcio, non deve snaturarsi. Ed è quello che farà. La Roma ha qualità, è riduttivo che è brutta e sporca, non ti prende altissimo ma poi sa giocare. Oggi troverà spazi, e le scelte di Mou saranno dettate dal tipo di partita che ha nella testa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il City non ci piace, Guardiola è antipatico, ma ieri hanno fatto una partita capolavoro. Oggi al bar ho sentito tifosi della Roma che sperano nella vittoria dell’Inter in finale. Ma che scherziamo? Ma magari l’asfaltano come il Real Madrid ieri…Ma come si fa a tifare per l’Inter? Boh… Comunque noi abbiamo altro a cui pensare: la partita di stasera può portarci alla finale. Il Leverkusen farà d tutto per cercare subito il gol, mi aspetto un pressing tipo City di ieri, anche se i piedi sono molto diversi. Per noi sarebbe meglio, se gli lasci campo poi la Roma diventa letale. Ndicka e Aouar? Mi fa pensare che Llorente e Wijnaldum andranno a casa. Mi dispiacerebbe per l’olandese…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Aouar e Ndicka per Wijnaldum e Ibanez? Tu devi cercare di migliorare, e non puoi andare a cercare la sostituzione, altrimenti resti sempre corto di rosa. Sarebbe un errore. Tu devi prendere Aouar e metterlo insieme a Wijnaldum, devi prendere Ndicka con Ibanez, che diventa la prima alternativa. Così cresci. Altrimenti resti nella stessa identica situazione: una squadra da 13-14 giocatori dove appena si fa male qualcuno vai in crisi…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “La partita dovrà farla il Leverkusen e può essere un vantaggio per la Roma. Mourinho ha cercato ieri di scrollarsi le domande il prima possibile, ha provato a nascondere quel po’ di agitazione che ha, pur essendo Mourinho… Il Bayer cercherà anche di menare’ innervosire i giocatori giallorossi. Se entrerà Dybala magari proverà a fargli male. La Roma dovrà mantenere i nervi saldi…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il racconto di queste due stagioni meriterebbe di essere immortalato in un libro, soprattutto se dovesse proseguire. Ma anche se dovesse fermarsi a stasera, con tutta la delusione che avremmo, penso che dovremmo essere grati a Mourinho e a questa squadra solo per essere arrivati sino a qui, a una semifinale di ritorno, con i bookmakers che ti dicono, per quanto hai fatto fino ad ora, che la Roma è favorita per la finale. Già questo credo sia una soddisfazione, un traguardo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Quella di stasera è una sorta di finale per arrivare in finale. Ci sarà bisogno di tante cose positive: pulizia tecnica, organizzazione tattica, e la testa…Per certi versi questa Europa League è stata più competitiva di certe Champions, raramente si è mai vista così, e arrivare in finale sarebbe un risultato storico. Se la Roma dovesse arrivare a Budapest avrebbe fatto qualcosa che non gli era mai capitato nella storia, giocarsi due finali europee consecutive…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Speriamo che non ci sia bisogno di Dybala ed El Shaarawy stasera, significherebbe che la squadra è già in vantaggio. La partita è aperta, la Roma ha dimostrato di poter reggere nella partita di andata. C’è la necessità di giocare al meglio, ma hai bisogno di alternative. Se avrai bisogno di recuperare, potrai mettere tutti dentro. La partita andrà giocata con intelligenza, la Roma può reggere il confronto, e dovrà sfruttare le occasioni che verranno a crearsi. Se hai un’occasione come quella di Belotti a Bologna, devi fare gol…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il cammino della Roma è molto diverso da quello della Juve. La Roma sta facendo una semifinale europea che si è conquistata sul campo, la Juve se la sta giocando perchè è stata penalizzata dopo cinque sconfitte in sei partite… La Juve sta giocando l’Europa League perchè ha perso cinque volte su sei in Champions. Poi grazie ai pareggi e a qualche vittoria striminzita è andata avanti… Mourinho dice che la Roma è già vincitrice morale, ed è vero, anche se la vittoria morale non conta nulla… A me il Bayer non ha impressionato particolarmente, all’andata ha giocato sette minuti, poi è stata in balia di una Roma incerottata. Sono moderatamente ottimista, guardando la formazione la Roma è più forte secondo me…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Questa partita è importante, ma dietro ce ne potrebbe essere una ancora più importante, e allora sì che avresti la possibilità di portare tutti gli effettivi in campo… Alla Roma ne sono capitate tante, e giocarsi l’eventuale finale con questi giocatori significherebbe fare la fotografia vera di questa squadra. La Roma farà una partita di contenimento, di battaglia. Sarà una battaglia. Ma la Roma può farcela…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Leggo la formazione della Roma e mi viene da essere ottimista. E’ verso che ha tanti giocatori che non sono al massimo, ma quando leggo che a centrocampo hai Matic, Wijnaldum, Pellegrini..beh non penso che ce ne siano tante di squadre in Europa che abbiano questo spessore. E poi hai Dybala in panchina, che nell’ultima mezz’ora può sempre trovarti il gol. La Roma arriva tutto sommato bene a questa partita, e secondo me è favorita. Non è un caso che la Roma sia la favorita per i bookmakers per la vittoria della coppa, è quella che ha più chance di arrivare in finale ed è una candidata autorevolissima alla vittoria del trofeo. Il Leverkusen è una buona squadra, ma la Roma è più forte…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!