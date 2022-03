Cristante l’insostituibile. Ma per l’estate è in arrivo il grande regista

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante si riprende la Roma. Il centrocampista giallorosso, fedelissimo di Mou ma anche di Roberto Mancini in azzurro, sta trasformando le critiche in applausi a suon di prestazioni convincenti.

Sono ormai settimane che l’ex giocatore dell’Atalanta sta dimostrando sul campo di essere un giocatore indispensabile alla mediana giallorossa. Nessuno in rosa ha le sue caratteristiche che si avvicinano molto al regista richiesto da Mourinho al momento del suo arrivo a Roma.

Una richiesta colpevolmente non esaudita da Tiago Pinto né in estate né nel corso del mercato di riparazione di gennaio. A luglio però l’arrivo di un regista sarà il primo grande tassello che il ds dovrà centrare per rendere la squadra più forte e vicina alle idee del suo allenatore.

La priorità della Roma è di riuscire a indovinare quei 3-4 acquisti in grado di rendere questa rosa più completa e qualitativamente superiore all’attuale. Gli investimenti più onerosi verranno fatti a centrocampo e in attacco, perchè Pinto è alla ricerca di una seconda punta che possa garantire più assist e gol all’attacco giallorosso.

Tornando al regista, l’arrivo di un “volante” alla Xhaka sarà prioritario per la Roma. Lo scouting giallorosso è già al lavoro da tempo, e i nomi in lista sono diversi. Il profilo ideale sarebbe un giocatore giovane ma che abbia raggiunto la maturità calcistica, e non una promessa. E’ ancora presto per fare nomi, ma stavolta la richiesta di Mou verrà esaudita.

Il portoghese vorrebbe anche trattenere Cristante in rosa come alternativa al prossimo regista titolare. La Roma mira a fare cassa in mediana con altre cessioni, come quelle di Veretout, Diawara e Villar. Tre calciatori però le cui prestazioni non stanno di certo creando la fila fuori dalla porta del club capitolino. A differenza di Cristante, che qualche estimatore ce l’ha già.

