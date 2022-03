La cura Mou per rilanciare Zaniolo

AS ROMA NEWS – All’indomani della bella vittoria nel derby i fari si spostano dalla prestazione convincente della squadra giallorossa all’esclusione di Zaniolo dall’undici titolare, una scelta che si è rivelata vincente da parte di Mourinho.

L’allenatore ne ha parlato al termine della partita: “È stato fatto un cambio significativo nella nostra struttura offensiva e difensiva. Un cambio su cui scherzavo prima della partita e ho detto a Tiago Pinto ‘Se vinciamo siamo tutti fenomeni e stanno tutti zitti, se perdiamo tutti i fenomeni festeggiano’”.

La mossa del doppio trequartista è stata vincente. Certo, una rondine non fa primavera e non è detto che questa nuova formula possa essere la panacea di tutti i problemi vissuti in stagione dalla Roma. Ma il 3-4-2-1 sembra dare più copertura a centrocampo e una migliore assistenza a Abraham, che dunque risulta essere più efficace in area avversaria.

Chi però parla oggi di un caso Zaniolo vuole solo creare l’ennesima polemica che non esiste dentro la Roma. Mou sta riuscendo a compattare il gruppo, motivando i suoi calciatori con scelte coraggiose che si stanno rivelando vincenti. Una panchina per Zaniolo, alle prese con un recupero non facilissimo, non è di certo la fine del mondo.

Anzi, l’obiettivo dello Special One è riuscire a tirare fuori il meglio dal suo gioiello. Nicolò deve ancora raggiungere l’apice della sua forma, e quest’anno ha alternato prestazioni di ottimo livello ad altre decisamente più modeste. Tutto normale: non si recupera dalla rottura di due crociati in un batter di ciglia.

Anche dal punto di vista mentale, qualche panchina serve al ragazzo a trovare la giusta motivazione una volta schierato in campo. La gestione sapiente di Mou dunque può solo aiutare il ragazzo a tornare molto presto protagonista in giallorosso. L’abbondanza di scelte in rosa non può mai essere un problema per la Roma, ma solo una grande risorsa da cui attingere.

Giallorossi.net – A. Fiorini