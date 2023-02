Cristante l’ndispensabile: rinnova fino al 2027, l’annuncio a giugno

AS ROMA NEWS – Nessuno, né la Roma né Mourinho, hanno mai avuto dubbi sul rinnovo di Bryan Cristante. Il centrocampista, 27 anni, ha già legato il suo futuro a quello del club giallorosso a doppio filo.

Il mediano è un giocatore prezioso per lo Special One, che ha dimostrato di non poterne fare a meno, tanto da programmare per la sosta invernale l’intervento all’osso scafoide, così da averlo a disposizione alla ripresa del campionato. Infatti, l’ex Atalanta non ha mai saltato una partita in questa stagione.

Il rinnovo del contratto – attualmente in scadenza nel 2024 – è già pronto da tempo e se ne attende solo l’ufficialità, che arriverà entro fine stagione e legherà il calciatore alla Roma fino al 2027.

Cristante guadagnerà circa 3 milioni netti l’anno più bonus.

