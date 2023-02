La Roma in estate si rifà il centrocampo: Frattesi più Hjulmand, Bove verso l’addio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – In estate la Roma sarà più o meno costretta a rifarsi il trucco a centrocampo. La meteora Mady Camara tornerà all’Olympiacos per fine prestito, Nemanja Matic va per i 35 anni e non ha ancora deciso se rinnovare, mentre il futuro di Wijnaldum dovrà essere definito con il Paris Saint-Germain a fine stagione.

E così non deve sorprendere che Tiago Pinto si stia interessando a Morten Hjulmand, mediano danese classe ‘99 che si sta affermando nel Lecce. Il suo possibile arrivo non è in contraddizione con la trattativa, ormai intavolata da un anno, per il ritorno di Davide Frattesi, un altro centrocampista del ‘99 che ha caratteristiche diverse. I due potrebbero anche giocare insieme nel centrocampo della Roma del prossimo anno.

A essere sacrificato sarebbe Edorardo Bove, giovane mediano che Corvino vorrebbe portarsi in salento, ma che piace tantissimo anche al Sassuolo: Carnevali a fine gennaio ha addirittura avanzato alla Roma un’offerta di otto milioni di euro per avere il ragazzo, proposta rispedita al mittente da Tiago Pinto.

Dopo aver perso Zaniolo (finito fuori rosa prima della cessione definitiva al Galatasaray), la rosa giallorossa non poteva permettersi di indebolirsi ancora. Ma in estate i colloqui si rifaranno più concreti.

Fonte: Corriere dello Sport