Il Salisburgo di Jaissle punta tutto su Okafor

NOTIZIE AS ROMA – L’osservato speciale della difesa della Roma domani sera sarà Noah Okafor. Nel 4-3-1-2 di Matthias Jaissle, il 22enne svizzero (3 presenze agli ultimi Mondiali, 10 gol in stagione) gioca da… jolly: parte come attaccante centrale, ma si allarga spesso a sinistra come se fosse un’ala pura.

L’allenatore gli fa una sola richiesta: tagliare continuamente alle spalle dei difensori. Contro la Roma, il classe 2000 dovrebbe quindi occupare lo spazio tra il centrale di destra (Mancini) e l’esterno (Zalewski).

Ma Okafor non è l’unico elemento di forza del Salisburgo, che sta dominando il campionato austriaco: corsa, pressione alta, organizzazione e marcature preventive diventano elementi quasi maniacali nel gioco proposto da Jaissle, 34 anni, allenatore che viene considerato l’enfant prodige delle panchine.

Occhio poi all’altro attaccante, il brasiliano Fernando, rientrato dopo un lungo infortunio: sabato è tornato in campo e ha segnato subito una doppietta. Dovrebbe essere lui l’altro centravanti titolare, anche perché la sostituzione al minuto 63 è parsa come una scelta conservativa con vista Europa League.

