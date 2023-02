Mou ha deciso, a Salisburgo i migliori

AS ROMA NEWS – Squadra che non perde, non si cambia. Domani sera, sul campo del Salisburgo, Josè Mourinho ha deciso di far giocare tutti i migliori, confermando in blocco l’undici che ha battuto l’Empoli e pareggiato col Lecce.

In difesa dunque Smalling farà gli straordinari, e lo stesso toccherà a Matic a centrocampo, confermato in coppia con Cristante. Zalewski giocherà ancora a destra, con El Shaarawy a sinistra, mentre Pellegrini e Dybala agiranno alle spalle di Tammy Abraham.

Per Mou infatti l’Europa League andrà affrontata al massimo, e se ci sarà qualche cambiamento, lo si vedrà domenica sera contro il Verona. Intanto la panchina torna a farsi più ricca di scelte: rientrano Rick Karsdorp, fresco della pace con il tecnico, e Leonardo Spinazzola.

Wijnaldum spera di mettere altri minuti nelle gambe, mentre in attacco, assente Solbakken, le alternative saranno Belotti e il giovane Cristian Volpato.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport